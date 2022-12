Kerala

oi-Alaka KV

നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പഴങ്കഥയാക്കി പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി. ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റി രാജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പ്രസ്താവന കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ഊര്‍ജ്ജം പകരുന്നത് തന്നെയാണ്.

എന്നും നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് മാത്രമായിരുന്നു കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബസ് സർവീസിലൂടെ മാത്രമല്ല. ടിക്കറ്റിതര വരുമാനത്തിലൂടേയും കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ ലാഭം നേടാനുള്ളവ ശ്രമത്തിലാണ്...കെഎസ്ആർ‌ടിസിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയത്തിൽ തന്നെയാണ്... ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ആന്റണി രാജു നൽകുന്നത്...

