കോട്ടയം: കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മില്‍ നിന്ന് ജോസഫ് പിളര്‍ന്നുപോവുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയാം. കാരണം, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം എന്ന പേര് ഇപ്പോള്‍ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണ്. ജോസഫ് ആണെങ്കില്‍, പിളര്‍പ്പിന് ശേഷം ഏറെക്കാലം പാര്‍ട്ടിയ്‌ക്കൊരു പേരോ, ചിഹ്നമോ ഇല്ലാതെ അലയുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ പിസി തോമസിന്റെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇതിനൊരു അന്ത്യമുണ്ടായത്.

എന്തായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എല്‍ഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. പാര്‍ട്ടി തിരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നണികള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പാര്‍ട്ടികള്‍ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പിളര്‍പ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രസകരമായ കാര്യം.

English summary

How different parties in LDF and UDF had different opinion about the performance of Kerala Congress M in Assembly Election.