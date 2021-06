കേരള ബിജെപിയില്‍ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു; ഈ നേതാവ് അധ്യക്ഷനായാല്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന സാധ്യതകള്‍...

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ബിജെപിയെ സംന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി, പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയേക്കാള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വളര്‍ച്ചയാണ്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യം പലഘട്ടങ്ങളില്‍ തിരിച്ചറിയുകയും തിരുത്തല്‍ നടപടികള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും എതിര്‍ ഗ്രൂപ്പിനെ വെട്ടിനിരത്തുകയും ആണ് പതിവ്.

ബിജെപിയില്‍ തല മാറും; എംടി രമേശ് അധ്യക്ഷന്‍? കെ സുരേന്ദ്രന് മുഖം കൊടുക്കാതെ മോദിയും അമിത് ഷായും

സികെ ജാനുവുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ പികെ കൃഷ്ണദാസ് അറിയരുതെന്ന് സുരേന്ദ്രന് നിര്‍ബന്ധം? പുതിയ ഓഡിയോ പുറത്ത്

നിലവില്‍ വി മുരളീധരന്‍- കെ സുരേന്ദ്രന്‍ നയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന് പുറമേ, പികെ കൃഷ്ണദാസിന്റേയും ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റേയും ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ നിന്ന് കെ സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ പുതിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കൂടി രൂപം നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍. പരിശോധിക്കാം...

സുന്ദരയ്ക്ക് കൊടുത്ത പണം കണ്ടെത്തി... അടുത്തത് സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റോ? ബിജെപി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും

Crime branch investigation against K Surendran | Oneindia Malayalam

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വ്യക്തിവിരോധം തീര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് സുരേന്ദ്രന്‍, ഓഡിയോക്ലിപ്പിൽ കൃത്രിമം; അടുത്തത് നിയമനടപടി

English summary

If new chief appointed in Kerala BJP, what will be the chances to form a new group? Discussion are taking place, if MT Ramesh appointed as new state president of Kerala BJP.