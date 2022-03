സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം പാർട്ടിയുണ്ടാകും, പിന്നിൽ ആളുണ്ടാകില്ല;എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ

Kerala

oi-Rakhi

തിരുവനന്തപുരം; കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിൽ പ്രതികരിച്ച് മുന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ.

പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തോൽവിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തരിച്ചിരിക്കാതെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്‌തു ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണം. നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി ഭരണം നില നിർത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്‌ ഭരിച്ച പഞ്ചാബ് ആം ആദ്മിയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത പലപ്പോഴും അരാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന എ എ പിയെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോൺഗ്രസിനെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. 2024 ലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സംഘടനാ തലത്തിൽ ശാക്‌തീകരണം നടന്നേ പറ്റൂ. പാർട്ടി സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് പരമ പ്രധാനം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പാർട്ടിയുണ്ടാകും, പിന്നിൽ ആളുണ്ടാകില്ല എന്ന അവസ്ഥ വരും, അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. എൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം

