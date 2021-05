പ്രസ് മീറ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഉപദേശകനെ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്; മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

Kerala

oi-Swaroop Tk

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കൊവിഡ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലെ അക്ഷര പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എതാണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം 'കോസ്റ്റല്‍ ഗാര്‍ഡ്' എന്ന് പറയുക ഉണ്ടായി, 'കോസ്റ്റല്‍ ഗാര്‍ഡ്' അല്ല ശരി 'കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ്' ആണെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

താങ്കളുടെ പ്രെസ് മീറ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഉപദേശകനെ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന ഒരഭിപ്രായവും താങ്കളെ അറിയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന്ഡ കുറിപ്പില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം ഇങ്ങനെ.

English summary

It is better to change the advisor who writes and prepares the press meet; B Gopalakrishnan to the CM