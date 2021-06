പിണറായിയെ ഒറ്റച്ചവിട്ടിന് വീഴ്ത്തിയ സുധാകരൻ!പിന്നെ കെഎസ് യു പിള്ളേര്‍ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി!!! ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജില്‍

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കണ്ണൂര്‍: കെ സുധാകരന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആകണം എന്ന് പല കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരും ആവര്‍ത്തിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂരില്‍ സിപിഎമ്മിനെതിരെ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിന്ന് പോരാടിയ നേതാവ് എന്ന വിശേഷണം ആയിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണൂരില്‍ എന്താണ് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി എന്നതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ആണ്.

എന്തായാലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വകയാണ് ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കെ സുധാകരന്‍ കണ്ണൂരിലെ ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ പിണറായി വിജയനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയതും കെഎസ് യുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വളഞ്ഞിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ചതും ഒക്കെയാണ് വിഷയം. കെ സുധാകരന്‍ മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപതിപ്പിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. പരിശോധിക്കാം...

English summary

K Sudhakaran's college memories with Pinarayi Vijayan shared in Manorama Weekly gone Viral. He explains in the interview, how was Pinarayi Vijayan and SFI leaders treated by KSU in Brennan College.