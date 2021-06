Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: തത്സമയ ഫോണ്‍ ഇന്‍ പരിപാടിയില്‍ പരാതി പറഞ്ഞ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പ്രതികരിച്ച വനിത കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ എംസി ജോസഫൈന്‍ രാജിവച്ചുകഴിഞ്ഞു. മാപ്പുപറച്ചിലില്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജിയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്.

ജോസഫൈന്റെ രാജി അല്‍പം വൈകിപ്പോയെങ്കിലും അഭിനന്ദനീയമാണെന്നാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുധാകരന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പ്രതികരിച്ചത്. പാവങ്ങളോട് ധാര്‍ഷ്ട്യത്തോടെ ഇടപെടുന്ന ആദ്യത്തെ സിപിഎം നേതാവല്ല ജോസഫൈന്‍ എന്നും സുധാകരന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സുധാകരന്റെ ധാര്‍ഷ്ട്യം എങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യവും ഇതോടൊപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട്. പരിശോധിക്കാം...

ജോസഫൈന്‍ തെറ്റെന്ന് സിപിഎമ്മിനും ബോധ്യം? നല്ല സൂചന... അടുത്തത് നടപടിയോ അതോ താക്കീതോ? കാത്തിരുന്ന് കാണാം

K Sudhakaran says MC Josephine is not the only person in CPM with arrogance; then what about K Sudhakaran's arrogance... question.