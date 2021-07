മലയാളിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ആശംസയർപ്പിക്കാന്‍ പോലും കെ സുരേന്ദ്രനില്ല; വിരുദ്ധമായി ശോഭ മാത്രം

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കര്‍ണാടകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യസഭാ എംപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയില്‍ ഇടം നേടുമ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായി അഭിവാദ്യം അര്‍പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാല്‍, ആ എംപി മലയാളിയും കേരളത്തിലെ എന്‍ഡിഎയുടെ മുന്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാനും ആണെങ്കിലോ?

വെറുമൊരു ബിജെപിക്കാരനല്ല; ശതകോടീശ്വരന്‍, ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്, സ്വന്തം ജെറ്റ് വിമാനം... രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ കഥകൾ

തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ കഴിയാതെ ബിജെപി; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കിയതിൽ മുറുമുറുപ്പ്

അതേ, കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ പുതിയതായി ഇടം നേടിയ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായപ്പോള്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രനോ കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി മുരളീധരനോ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ എത്തിയില്ല. എന്നാല്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളില്‍ വരുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണിത് എന്ന വിലയിരുത്തലും ഉണ്ട്. പരിശോധിക്കാം...

മുരളിയുടേയും സുരേന്ദ്രന്റേയും തലയ്ക്ക് മുകളില്‍! കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍... രാഷ്ട്രീയ വിജയം

English summary

K Surendran and other BJP leaders from Kerala not even ready to congratulate Rajeev Chandrasekhar on Social Media. But Sobha Surendran expressed her delight and posted on Facebook.