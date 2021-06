അറസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കെ സുരേന്ദ്രന്‍? പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ... പഴയ അനുഭവം പിണറായി ഓർമിക്കുന്നത് നല്ലതെന്നും

Kerala

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി/കോഴിക്കോട്: കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ ഒരു കേസ് ആണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയ്ക്ക് കോഴകൊടുത്തു എന്ന പരാതിയില്‍ ആണ് കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പിറകേ വേറെയും വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എന്തായാലും ഈ കേസില്‍ അത്ര എളുപ്പം കെ സുരേന്ദ്രന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. പണം വാങ്ങി പത്രിക പിന്‍വലിച്ച കെ സുന്ദര ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് നല്‍കിയ മൊഴി അത്രയും ശക്തമാണ്. ഒരുപക്ഷേ, തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനോട് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. മനോരമ ന്യൂസിനോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും നോക്കാം...

English summary

K Surendran expects arrest in Manjeshwar Case? His reaction about the new controversies. At the same time he warns Pinarayi Vijayan to think what happened when he was arrested during Sabarimala protest.