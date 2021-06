Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കെ സുരേന്ദ്രനെ ഈ കേസില്‍ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിനിടെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത്.

സ്വാഭാവികമായും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഉയര്‍ന്നു. കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പണമിടപാട് കേസുകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഴല്‍പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം കെ സുരേന്ദ്രനെ ശരിക്കും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദാംശങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും...

K Surendran says there is no Black Money Case linked to BJP! But ED is investigating one and one police report is in court alleging the same.