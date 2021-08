Kerala

oi-Binu Phalgunan

തൃശൂര്‍: കൊടകര കുഴല്‍പണ കവര്‍ച്ചാ കേസില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തില്‍ ബിജെപിയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധര്‍മരാജന്‍ വഴി മാത്രം ബിജെപി കേരളത്തിലേക്കെത്തിച്ചത് ഇരുപത് കോടി രൂപയില്‍ അധികമാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇ ശ്രീധരനേയും ജേക്കബ് തോമസിനേയും ഭയന്നു; രണ്ട് പേരും രാജിവച്ചേനെ...കുഴല്‍പണ കവര്‍ച്ചയില്‍ അന്ന് സംഭവിച്ചത്

ധര്‍മരാജന്‍ കടത്തിയത് 21 കോടിയോളം രൂപ; എല്ലാം ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍, ഏറ്റവും അധികം തൃശൂരിലേക്ക്

ഇപ്പോള്‍ ബിജെപിയ്ക്ക് അടുത്ത ചെക്ക് വച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കുഴല്‍പണം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും ഇന്‍കം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനും സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ എന്ത് നടപടിയെടുക്കും എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം...

English summary

Kodakara Black Money Case: Special Investigation Team files thre separate reports to Election Commission, Enforcement Directorate and Income Tax department. In the reports, SIT clearly says that these black money was transported to Kerala for BJP