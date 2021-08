'ആനവണ്ടി' ഇനി വേറെ ലെവൽ; ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമായ 'ആനവണ്ടി'യെന്ന് ചുരുക്കപേരുള്ള കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പുത്തൻ പരിഷ്കാരത്തിന് കൂടി തുടക്കമിടുകയാണ് സർക്കാർ. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ച ആർട്ടിഫിഷൽ ഇൻറലിജൻസ് സംവിധാനം കേരളത്തിലെ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലോടുന്ന ബസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കും.രണ്ടു മാസത്തിനകം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ബിജുപ്രഭാകർ 'വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് ' പറഞ്ഞു.

English summary

The government is also launching a new reform in KSRTC, abbreviated as 'Anavandi', the favorite public transport system of Malayalees. Biju Prabhakar, Chairman and Managing Director, KSRTC, told One India Malayalam that the first phase of the project is expected to be completed within two months.