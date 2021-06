Kerala

oi-Binu Phalgunan

കണ്ണൂര്‍: കെ സുധാകരന്‍ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമ്പോഴേ വിവാദങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ക്ക് കെ സുധാകരന്റെ ശൈലിയോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍, പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിന് ഇപ്പോള്‍ സുധാകരനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് വേണം എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് വലിയൊരു വിഭാഗവും.

ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജ് വിവാദത്തില്‍ കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയേക്കാള്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കാരന്‍ ആയ മമ്പറം ദിവാകരന്‍ ആയിരുന്നു. ദിവാകരന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന കാര്യം പാര്‍ട്ടി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സുധാകരന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ്. അതേസമയം, മമ്പറം ദിവാകരന്‍ മറ്റൊന്ന് ഓര്‍പിക്കുന്നും ഉണ്ട്. പരിശോധിക്കാം...

English summary

Mambaram Divakaran repliesto K Sudhakaran! It is not just a reply, but a big hit o Sudhakaran. He said that, he never left congress after joining the party.