മൊഫിയ കേസ്: കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി; കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി: നിയമ വിദ്യാർഥിനി മൊഫിയ പർവ്വീൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെ ഫോണിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. മൊഫിയക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ആരോപണവിധേയരായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം ഇന്ന് തുടങ്ങും. ജില്ലാ സി- ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി വി. രാജീവനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. സംഘത്തിലുള്ള പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇന്നറിയാം. പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ഇന്ന് കൊച്ചി കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Chief Minister has assured that stern action will be taken against the culprits in the suicide case of law student Mofia Parveen.