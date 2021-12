മൊഫിയ കേസ്; പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ; കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

Kerala

oi-Abhijith Rj

കൊച്ചി: ആലുവയിൽ നിയമവിദ്യാർഥിനി മൊഫിയ പർവീൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികളായ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് സുഹൈലും മാതാപിതാക്കളും നൽകിയ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അന്വേഷണം കോടതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണമെന്നാണ് മൊഫിയയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. സുഹൈലിൻ്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കേസിൽ എത്രയും വേഗം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസ് തലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

സമരം കടുപ്പിച്ച് പി.ജി.ഡോക്ടർമാർ; സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാർച്ച് ഇന്ന്; ഹൗസ് സർജൻമാരും പണിമുടക്കും

ഫുട്‌ബോളില്‍ മാളവികയുടെ ടീമിനെ എട്ടുനിലയില്‍ പൊട്ടിച്ച് റിമയുടെ ടീം; ആവേശമായി സെലിബ്രിറ്റി സൗഹൃദ മത്സരം

English summary

The High Court will today hear the bail petition filed by the husband of the accused in the case of law student Mofia Parveen's suicide in Aluva, Mohammad Suhail and her parents.