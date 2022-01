നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ നിസ്സംഗത കാണിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി; സമ്മതിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി

Kerala

കോഴിക്കോട്: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ താനടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിസ്സംഗത പുലര്‍ത്തിയെന്ന് സമ്മതിച്ച് മുന്‍ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. കോഴിക്കോട് ഡി സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മുന്‍മന്ത്രിയും വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷയുമായിരുന്ന എം കമലത്തെ അനുസ്മരിക്കാന്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. കേസില്‍ താനടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിസ്സംഗതയാണ് പുലര്‍ത്തിയതെന്നും അത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു.

വാടക കുറ്റവാളിയെ ഉപയോഗിച്ച്് നടിയെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കാട്ടാളത്തത്തെ അപലപിക്കാന്‍ അന്തരിച്ച പി ടി തോമസ് ഒഴികെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇരയ്‌ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹവും ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവര്‍ വേട്ടക്കാരനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് മൗനം പാലിച്ചു. ഇരയ്ക്ക് നീതികിട്ടത്തക്ക സമീപനമുണ്ടായില്ലെന്നും കേരളത്തിലാണ് ഇതെല്ലാമുണ്ടായത് എന്നതില്‍ നാം ലജ്ജിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English summary

Former KPCC president Mullappally Ramachandran has admitted that politicians, including himself, were indifferent in the case of the attack on the actress.