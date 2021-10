കുടുംബശ്രീയും ജനകീയഹോട്ടലും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസും കണ്ടെത്താൻ ആപ്പ് വേണം; മുരളി തുമ്മാരുകുടി

Kerala

കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിലെ ജനകീയഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലി രൂപം കൊണ്ട മാധ്യമ വാർത്തയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ച് യു എൻ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം തലവൻ മുരളി തുമ്മാരുകുടി.1973 ൽ തൃശൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഊണ് കഴിച്ച ഓർമ്മയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഹോട്ടലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അന്നത്തെ സാധാരണ ഊണിനെ ക്കുറിച്ചും ഒന്നര രൂപയ്ക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഊണിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Current status of Janakeeya hotels in Kerala

English summary

Murali Tummarukudy, Head of the UN Disaster Management Unit, reacted on Facebook to the media coverage of the Kudumbasree Hotel folks' meal. He shares his memory of having lunch at a hotel in Thrissur in 1973.