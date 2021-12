ശബരിമലയിൽ വരുമാനം ആറുകോടി കടന്നു; നീലിമലപാത ഉടൻ തുറക്കും; പൊലീസ് സേനയുടെ പുതിയ ബാച്ച് ചുമതലയേറ്റു

Kerala

oi-Abhijith Rj

പമ്പ/ സന്നിധാനം: മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് നട തുറന്ന ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നീലിമല പാത തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ. പരമ്പരാഗത കാനനപാത തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനം സർക്കാരിൻ്റേതായിരിക്കും.

നിലവിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡ് വഴിയാണ് അയ്യപ്പഭക്തരുടെ മലകയറ്റവും മലയിറക്കവും. ഇരുപതിനായിരത്തോളം അയ്യപ്പഭക്തർ ദിനംപ്രതി ശബരിമലയിൽ വന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ പാതയിലൂടെയുള്ള മലകയറ്റവും മലയിറക്കവും ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, രണ്ടാംഘട്ട സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പുതിയ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം ചുമതലയേറ്റു.

English summary

Neelimala Path will have to be reopened due to increasing number of pilgrims at Sabarimala, which opens for the Mandala Makaravilakku festival.