സുരേന്ദ്രനെ വലിയ കുടുക്കില്‍ കുടുക്കി സുന്ദര; പോലീസിനോട് എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും, ആ കഥകള്‍ ഇങ്ങനെ

Kerala

oi-Binu Phalgunan

മഞ്ചേശ്വരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ബിജെപി തനിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയും മൊബൈല്‍ ഫോണും നല്‍കി എന്നാണ് കെ സുന്ദര വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2016 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സുന്ദര പിടിച്ച വോട്ടുകള്‍ സുരേന്ദ്രന്റെ തോല്‍വിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു.

കുഴല്‍പണ കേസ് മോദി വരെ എത്തും! സുരേന്ദ്രന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിലും അന്വേഷണം വേണം- ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി മുരളി

സുരേന്ദ്രന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ കുഴല്‍പണം? അന്വേഷണസംഘം തെളിവെടുത്തു... കുരുക്കുകള്‍ മുറുകുന്നു, പലവിധം

ഇത്തവണ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക പിന്‍വലിച്ചത് ബിജെപിക്കാര്‍ പണം തന്നിട്ടാണെന്ന് സുന്ദര ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണത്തിന് പുറമേ, പിന്‍മാറ്റത്തിന് കെ സുരേന്ദ്രനില്‍ നിന്ന് ചില ഉറപ്പുകളും കിട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു അന്വേഷണം നടന്നാല്‍ പോലീസിനോട് പറയാന്‍ തയ്യാറാണെന്നാണ് സുന്ദര ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിനിടയിലെ ജീവിതങ്ങൾ; ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കാണേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ

യോഗിക്ക് മേല്‍ പിടിമുറുക്കുന്ന മോദി; അരവിന്ദ് ശര്‍മയെ നൂലില്‍ കെട്ടിയിറക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍... യോഗിയെ പൂട്ടും

കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസില്‍ ഇഡിയുടെ പ്രാഥമികാന്വേഷണം; ബിജെപി നേതാക്കളെ രക്ഷിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ

ഹോട്ട് ലുക്കിൽ നടി ഇതി ആചാര്യ.. ചിത്രങ്ങൾ

English summary

New problem for K Surendran! Sundara ready to reveal about the payment he had got to withdraw nomination to authorities in investigation.