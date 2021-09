സമുദായ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിക്കേണ്ടതില്ല; പ്രതിപക്ഷത്തിനും കാനം രാജേന്ദ്രൻ്റെ വിമർശനം

Kerala

oi-Abhijith Rj

കണ്ണൂർ: പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ നാർകോട്ടിക് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ മത-സാമുദായിക നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ആരെങ്കിലും പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു വഷളാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കാനം കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു.

English summary

CPI state secretary Kanam Rajendran has said that there is no need to convene a meeting of religious and community leaders in the wake of Pala Bishop's narcotics jihad.