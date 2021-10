ഒരു പെറ്റികേസു പോലുമില്ല; എങ്കിലും, പൊലീസിൻ്റെ റൗഡി പട്ടികയിൽ ഒരാളുണ്ട്; തൃശൂർ സ്വദേശി അജിത്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തൃശൂർ: പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരൊറ്റ കേസു പോലുമില്ല. പക്ഷേ, പൊലീസിൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ റൗഡി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച ഒരാളുണ്ട്. തൃശൂർ വെളളിക്കുളങ്ങര സ്വദേശിയായ അജിത് കൊടകര. പൊലീസിനെതിരെ നിരന്തരം പരാതികൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് അജിത്തിനെതിരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി. തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങര സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ റൗഡി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തൻ്റെ പേര് മാറ്റി കിട്ടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും അജിത് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English summary

A person in Thrissur who is not included in a single case.But he is in the list of rowdys in Vellikulangara police station