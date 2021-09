പൊന്മുടിയിലേക്കാണോ യാത്ര; എങ്കിൽ, ഇനി ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണം!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പൊൻമുടിയിൽ സന്ദർശനത്തിനായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി വനംവകുപ്പ്. കൊവിഡ് രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇളവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊന്മുടിയിലേക്ക് ആയിരങ്ങളാണ് എത്തുന്നത്.

സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കിനെ തുടർന്ന റോഡപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് തിരക്കിട്ട നീക്കം നടത്തുന്നത്. ബുക്കിങ്ങിനായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, രോഗവ്യാപന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന കല്ലാർ വാർഡ് കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണായതിനാൽ പൊന്മുടി, കല്ലാർ ഇക്കോടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഗതാഗതകുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വനംവകുപ്പ് പൊന്മുടിയിലെ വാഹന പാർക്കിങ്ങിനായി പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ദിവസവും പരമാവധി 200 നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളും 250 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും മാത്രമേ ഇതിലൂടെ കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ.

