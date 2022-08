പ്രതിമാസ റേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലേ? നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാം... നിയമം ഇങ്ങനെ

Kerala

റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ പ്രതിമാസ വിഹിതം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കാം! പലർക്കും ഇതൊരു വാർത്തയായിരിക്കാം, എന്നാൽ കേരളത്തിലെ 25 പേർക്ക് അവരുടെ പിഡിഎസ് അവകാശം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇതിനകം തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അലവൻസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പണ നഷ്ടപരിഹാരം ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം, 2003 പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശമാണ്. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമായി ഈ പദ്ധതി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ ഓഗസ്റ്റിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 92.78 ലക്ഷം പിഡിഎസ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്.

ഇവരിൽ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന (എഎവൈ) പരിധിയിൽ വരുന്ന 5.89 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളും മുൻഗണനാ കുടുംബ (പിഎച്ച്എച്ച്) വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള 34.93 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അലവൻസിന് അർഹരാണ്.ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻഗണനാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ജില്ലാ പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകാം. സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് (ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ എഡിഎം) ആയിരിക്കും ഡിജിആർഒ.

ഡിജിആർഒയുടെ വിധിയിൽ ഹർജിക്കാരന് തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷനിൽ അപ്പീൽ നൽകാം. ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അലവൻസ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മോഹൻ കുമാർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അത് നഷ്ടമായി.ഇത്തരം കേസുകൾ ഡിജിആർഒമാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർക്ക് കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ഡിജിആർഒമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആ വിപണന സീസണിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയുടെ 1.25 മടങ്ങും വിതരണം ചെയ്യാത്ത അളവിന് NFSA, 2003-ലെ ഷെഡ്യൂൾ I-ൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗുണിച്ചാണ് അലവൻസ് കണക്കാക്കുന്നത്. റേഷൻ കടയിൽ എത്താത്തവർക്കും ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിഹിതം നിരസിച്ചവർക്കും അർഹതയില്ല.

English summary

people can ask for compensation from the government if you do not get the monthly allocation of foodgrain