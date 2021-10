കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം; വിചാരണ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ പരമാവധി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിചാരണ കൂടുതല്‍ ശിശു സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ ഹൈക്കോടതിയുടെ സഹായത്തോടെ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വന്ന ഇരകളുടെ നിയമപരിരക്ഷയും സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തിയുള്ള യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

English summary

Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that the trial in cases of child abuse will be completed within a maximum of one year.