സുന്ദരയുടെ പത്രിക പിൻവലിപ്പിച്ചത് സുരേന്ദ്രൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ വച്ച്; അടുത്ത തിരിച്ചടി... തെളിവെടുപ്പ്

മഞ്ചേശ്വരം: കേരളത്തില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജ് വിവാദം കത്തിപ്പടരുകയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം കൊല്ലത്തെ സ്ത്രീധന പീഡന മരണം ആയി ചര്‍ച്ച. ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴ കേസില്‍ കെ സുന്ദരയുമായുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്. എവിടെ വച്ചാണ് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയില്‍ ഒപ്പുവച്ചത് എന്ന് സുന്ദര വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ബിജെപിയ്ക്കും കെ സുരേന്ദ്രനും പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

Crime Branch collected evidence from the hotel, where K Sundara signed application for withdrawing the election nomination. This was the hotel, where K Surendran and his close aids stayed during election campaign.