പോത്തൻകോട് യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; വിഴിഞ്ഞത്ത് യുവാവിനൊപ്പം രണ്ട് വീട്ടമ്മമാർ ഒളിച്ചോടി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് യുവതിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം. പണിമൂല സ്വദേശി ബൃന്ദയെയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ സിബിൻലാൽ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, വിഴിഞ്ഞത്ത് 23കാരനായ യുവാവിനൊപ്പം രണ്ടു വീട്ടമ്മമാർ ഒളിച്ചോടി. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിയായ ടിറ്റോയ്ക്കൊപ്പമാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒളിച്ചോടിയത്. ഇവരെ പിന്നീട് വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് ഹരിപ്പാട്ടെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പിടികൂടി.

In pothencode an attempt was made to kill a woman by pouring petrol on her body. The woman was injured and serious. She is admitted on Trivandrum medical college