ഏക കഥാപാത്രമായി സിനിമതാരം പ്രിയങ്ക നായർ; വ്യത്യസ്ത ചിത്രവുമായി അഭിലാഷ് പുരുഷോത്തമൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രിയങ്ക നായർ ഏക കഥാപാത്രമുള്ള ചിത്രത്തിൽ നായികയാവുന്നു. പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രമായിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥനായ അഭിലാഷ് പുരുഷോത്തമന്റെ ഇതുവരെ പേരിടാത്ത ഫീച്ചർ ഫിലിമിലുടനീളം പ്രിയങ്ക നായർ മാത്രമാണ് കഥാപാത്രമാകുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English summary

Priyanka Nair, who won the State Award for Best Actress, will play the lead role in the single. Priyanka Nair will be the only character in Abhilash Purushothaman's untitled feature film in Thiruvananthapuram. Production on the film is in progress.