Kerala

oi-Jithin Tp

കൊച്ചി: നടന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെയും ലാല്‍ മീഡിയയുടെയും പേരില്‍ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി നിര്‍മ്മാതാവ് ബാദുഷയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി ദോഹ, ഖത്തര്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒഡീഷന്‍, വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍, പ്രൊഡ്യൂസര്‍ ക്യാന്‍വാസിങ് എന്നീ രീതിയിലുള്ള വലിയ തട്ടിപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ബാദുഷ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഒരു പ്രൊജക്റ്റും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ബാദുഷ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെതിരെ ലാല്‍ മീഡിയ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ പേരില്‍ നടക്കുന്ന പണമിടപാടുകള്‍ക്ക് ലാല്‍ മീഡിയ ഉത്തരവാദികള്‍ അല്ലെന്നും ആയതിനാല്‍ തട്ടിപ്പില്‍ വീഴരുത് എന്നും ബാദുഷ പറയുന്നു.

English summary

Producer Badusha says that there is a scam going on in the name of Mammootty and Lal Media