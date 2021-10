സഭയിലെ അസാന്നിധ്യം; അൻവർ രാജിവെക്കണമെന്ന് സതീശൻ; മുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പുപറയണമെന്ന് മുരളീധരൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ മൂന്നാമത് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂർ എംഎൽഎ പി വി അൻവർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിൽ സഭയിലും വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു. അൻവർ രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ അൻവറിനെ സഭയിലെത്തിച്ചതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിലമ്പൂരിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത്.

English summary

Nilambur MLA PV Anwar's absence from the third session of the 15th Kerala Legislative Assembly has caused controversy in the House as well.