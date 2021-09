സെമികേഡറിൽ ഉറച്ച് സുധാകരൻ; പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് രാഹുൽ; 'ഇടഞ്ഞ'വരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം/ കോഴിക്കോട്: പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും കൊണ്ട് കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ രാഹുൽഗാന്ധി നേരിട്ടെത്തി. രാവിലെ കോഴിക്കോടെത്തിയ രാഹുലുമായി കടവ് റിസോർട്ടിൽ വച്ച് വിഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നാണ് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ നിർദേശം.

അതേസമയം, മുല്ലപ്പള്ളിയുടെയും സുധീരൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും സെമികേഡർ രീതിയുമായി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. നേതാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അണികൾ തനിക്കൊപ്പമാണ്. പുതിയ സംവിധാനത്തെ അണികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡ് പറയുന്നതു കൂടി കേട്ട് എല്ലാവരെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ടുപോകുമെന്നും സുധാകരൻ കോഴിക്കോട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Rahul Gandhi went to great lengths to resolve the crisis in the state Congress, which was riddled with problems and disputes