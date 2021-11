Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കർഷകരോഷത്തിൽ ആവിയായി പോകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് സർക്കാർ കുപ്രസിദ്ധമായ കർഷക നിയമം പിൻവലിച്ചതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 750 കര്‍ഷകര്‍ ചോര കൊടുത്തും ലക്ഷക്കണക്കിനു കര്‍ഷകര്‍ നീരുകൊടുത്തും കൈവരിച്ച നേട്ടമാണിതെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് വീണിട്ടും ഗാന്ധിയന്‍ മാര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന് അണുവിട ചലിക്കാതെയുള്ള ഈ സമരം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. കർഷകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതായും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Former Chief Minister and Congress leader Oommen Chandy has said that the government has withdrawn the infamous farmers 'law for fear of evaporating farmers' anger.