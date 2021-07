ഋഷിരാജ് സിംഗ് പടിയിറങ്ങുന്നു; വിരമിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: 36 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക സേവനത്തിന് ശേഷം ജയിൽമേധാവി ഋഷിരാജ്സിംഗ് പൊലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് നാളെ വിരമിക്കും. വിരമിക്കലിന് മുന്നോടിയായി തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട എസ്എപി ക്യാമ്പിൽ നടന്ന വിടവാങ്ങൽ പരേഡിൽ അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണവിഭാഗം ഏൽപ്പിച്ച പല പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘങ്ങളുടെയും തലവനായി ഋഷിരാജ് സിംഗ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. വിരമിച്ചശേഷം കേരളത്തിൽ തുടരാനാണ് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

English summary

Jail chief Rishiraj Singh will retire from the police force tomorrow after 36 years of official service. Ahead of his retirement, he was greeted at a farewell parade at the Peroorkada SAP Camp in Thiruvananthapuram. Rishiraj Singh was the head of several special missions assigned by the Kerala administration.