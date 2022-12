'ചില എംപിമാർക്ക് തന്നെ മാറ്റണമെന്നുണ്ട്, അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് കൊള്ളില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം രാജി'; സുധാകരൻ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കെ സുധാകരനെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. സുധാകരന്റെ ബി ജെ പി അനുകൂല വിവാദ പ്രസംഗങ്ങളും അനാരോഗ്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാന്റിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സുധാകരൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിനോടാണ് സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം.വിശദമായി വായിക്കാം

'Some MPs want me to quit, will resign the moment when i feel unfit for the post of president'; Sudhakaran