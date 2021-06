Kerala

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി/തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നേതൃമാറ്റം പൂര്‍ണമാകണം എങ്കില്‍ യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറെ കൂടി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലയില്‍ ഗ്രൂപ്പ് നീക്കുപോക്കിന്റെ ഭാഗമായി എംഎം ഹസ്സനാണ് കണ്‍വീനര്‍. എന്നാല്‍ ഇനിയുള്ള നിയമനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് അതീതമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വടകര എംപിയും മുന്‍ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും ആയ കെ മുരളീധരന്റെ പേരാണ് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും മുരളീധരന്റെ വരവില്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പരിശോധിക്കാം...

English summary

Some people don't want K Muraleedharan as UDF convenor and they have a reason for this. The new formed group fears that, K Muraleedharan may get more attention than them.