Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: അനുരഞ്ജന ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ഐഎന്‍എല്‍ എല്‍ഡിഎഫില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവിലിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനവും നഷ്ടമാകും. അനുരഞ്ജന ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം കാസിം ഇരിക്കൂര്‍ വിഭാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ആണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

ഐഎന്‍എല്‍ അനുരഞ്ജനത്തില്‍ നിന്ന് കാന്തപുരം പിന്‍വാങ്ങി; മന്ത്രിയടക്കം ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു

'ഐഎൻഎലിനെ പിളർത്താൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വാക്കുകൊടുത്തത് ആർക്ക്? ലീഗിനോ ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ...'

അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവിലിന് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍, അതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലപാടാണ് മന്ത്രിയും സ്വീകരിച്ചത്. രണ്ട് പക്ഷത്തേയും ഒരുമിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ദേവര്‍കോവില്‍ ഇടപെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍.

English summary

Split in INL: Will be out from LDF soon, all eyes turn to Ahammed Devarkocil- Why he stood with Kassim Irikkur.