പാലാ കൊല: അത്യന്തം സങ്കടവും ഗൗരവകരവുമെന്ന് ആർ ബിന്ദു; ക്രൂരമെന്ന് വി എൻ വാസവൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

കോട്ടയം: പാലാ കൊലപാതകത്തിൽ അഭിഷേകും നിഥിനും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവരാണെന്നും രണ്ടുവർഷമായി ഇരുവരും ക്യാമ്പസിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫാ. ജോൺ ജേക്കബ് മംഗളത്ത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിലെത്തുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനാണ്. സംഭവത്തിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി അറിയില്ലെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.

English summary

Higher education minister said in a Facebook post that taking one's life in the name of falling in love is unacceptable and that necessary awareness will be created on campuses.