Kerala

oi-Swaroop Tk

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് തെലങ്കാനയിലേക്ക് പോയ കിറ്റക്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടപടിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് നടനും എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്ത്. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് കൂടുമാറി തെലങ്കാനയിലേക്ക് കിറ്റക്‌സ് പോയത് ഉചിതമായ തീരുമാനമായിരുന്നെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

അന്ന് പ്രളയം തകർത്തു, ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിഎച്ച്‌സി! ജിമ്മും കളിസ്ഥലവും... ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച റീബിൽഡ്

ചാനല്‍ അയാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം. താന്‍ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായല്‍ കിറ്റക്‌സ് വിഷയം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്...

പാടത്ത പൈങ്കിളിയിലെ കുട്ടിത്താരം മനീഷ മഹേഷ്: ക്യൂട്ട് ചിത്രങ്ങള്‍

ബിജെപി-ബിഡിജെഎസ് സഖ്യം പൊളിയുന്നു: അവഗണന സഹിച്ചും ഇനിയും തുടരാനാവില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം

ഒടുവില്‍ ജയശങ്കര്‍ സിപിഐയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്? ദേശാഭിമാനി വാര്‍ത്ത ഇങ്ങനെ; അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ജയശങ്കര്‍

ക്യൂട്ടാണ് മുക്തയും മകളും, വൈറലായി താരത്തിന്റെ മകളുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷ ചിത്രങ്ങള്‍

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Suresh Gopi Says, If I had been the CM, I would have solved Kitex issue in this way; Viral Interview