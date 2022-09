ലീഗ് എൽഡിഎഫിൽ എത്തുമെന്ന് കെടി ജലീല്‍, 'കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഇനി ആക്രമണം ഇല്ല'

Kerala

എറണാകുളം: മുസ്ലീംലീഗ് ഉടൻ എല്‍ഡിഎഫില്‍ എത്തുമെന്ന് കെടി ജലീല്‍ എംഎല്‍എ. ലീഗ് വര്‍ഗീയ പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന അഭിപ്രായം ഇടതുപക്ഷത്തിനില്ലന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു. ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമമായ യൂ ടോക്കിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജലീലിന്റെ പ്രതികരണം.

ലീഗിനെകുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 1967ല്‍ ലീഗുമായി സഖ്യത്തിന് ഇടതുപക്ഷം തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. ലീഗിനെ കാലം കൊണ്ടെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് സഖ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നാല്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല.ഭാവിയില്‍ അസംഭവിച്ചു കൂടായ്കയില്ല. എന്നാൽ അത് ഉടൻ സംഭവിക്കില്ലന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു.

thavanur mla kt jaleel says muslim league will be the part of ldf in future also said no issues with kunhali kutty