Kerala

oi-Jithin Tp

പത്തനാപുരം: ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെച്ച് മാല നഷ്ടപ്പെട്ട വയോധികയ്ക്ക് അജ്ഞാതയായ സ്ത്രീ പകരം വള നല്‍കി അപ്രത്യക്ഷയായെന്ന വാര്‍ത്ത ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് കേരളം കേട്ടിരുന്നത്. തന്റെ ജീവിത സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മാലയാണ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ വെച്ച് കൊട്ടാരക്കര പള്ളിക്കല്‍ മുകളില്‍ മങ്ങാട്ടുവീട്ടില്‍ സുഭദ്രയുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെച്ച് കരഞ്ഞ് വിളിച്ച സുഭദ്രയ്ക്ക് അജ്ഞാതയായ സ്ത്രീ അരികിലെത്തി തന്റെ രണ്ട് പവന്റെ വളകള്‍ ഊരി നല്‍കി മറയുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ആരാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നില്ല. സുഭദ്ര ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതോടെ ആ അജ്ഞാത സ്ത്രീയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിലിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും മാധ്യമങ്ങളും. ഇപ്പോഴിത് ആ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അജ്ഞാത സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചേര്‍ത്തല മരുത്തൂര്‍ വട്ടം ബിന്ദു നിവാസില്‍ ശ്രീലതയാണ് തന്റെ വള സുഭദ്രയ്ക്ക് ഊരി നല്‍കി ആര്‍ക്കും പിടികൊടുക്കാതെ മറഞ്ഞത്. സംഭവം വാര്‍ത്തയായപ്പോഴും ആര്‍ക്കും മുന്നിലും ഒന്നും പറയാതിരുന്ന ശ്രീലത ഇപ്പോള്‍ അന്ന് ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. മനോരമ ന്യൂസിനോടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.

English summary

This is the anonymous women who pulled out a bangles for an old woman who lost her chain at temple