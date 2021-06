ജുഡീഷ്യറി പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ വനിത കമ്മീഷനിലേക്ക് വരണം: കെ കെ രമ എംഎൽഎ

Kerala

oi-Abhijith Rj

വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ്റെ രാജിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ആർഎംപി നേതാവും എംഎൽഎയുമായ കെ കെ രമ. വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സിപിഎം ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടെടുത്തതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനമായ വനിതാകമ്മീഷനിൽ ജുഡീഷ്യറി പദവി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അധ്യക്ഷരാകണമെന്ന് കെ കെ രമ പറഞ്ഞു.തിരുവനന്തപുരം 'വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് ' സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ കെ രമ.

ഇന്ധന വില വർധനവിന് എതിരെ റോഡിൽ അടുപ്പ് കൂട്ടി പ്രതിഷേധം- ചിത്രങ്ങൾ

ബിക്കിനി ലുക്കില്‍ പൂളില്‍ തിളങ്ങി മൗനി റോയ്; സെക്‌സിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാധകര്‍

m c Josephine trolled by old social media post | Oneindia Malayalam

English summary

RMP leader and MLA KK Rema has welcomed the resignation of Women's Commission chairperson MC Josephine. KK Rema acknowledged that the CPI (M) had taken such a stand in the wake of the controversy.