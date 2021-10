ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ കുട നിവർത്തിയുള്ള യാത്ര പാടില്ല; ഗതാഗത കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിറക്കി

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കുടചൂടി യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ഗതാഗതവകുപ്പ്. ഗതാഗത കമ്മീഷണർ എം ആർ അജിത്കുമാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരും പിന്നിലിരിക്കുന്നവരും കുടനിവർത്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിരവധി അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉത്തരവിറക്കുന്നത്. അതേസമയം, പുറത്തിറങ്ങിയ ഉത്തരവിൽ പിഴ തുക എത്രയാണെന്ന് ഗതാഗതവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

English summary

The Department of Transport has said that those traveling in two-wheelers in the state should not travel under an umbrella.