ഈ ഒരു ഒറ്റക്കാരണത്താല്‍ നോറ വൈറസിനെ ഭയക്കണം; എന്താണ് നോറ വൈറസ്, പകരുന്നത് എങ്ങനെ

Kerala

oi-Swaroop Tk

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്ത് നോറോ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് അവലോകനം നടത്തി. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കാണ് നോറോ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. നിലവില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കൃത്യമായ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും രോഗം വേഗത്തില്‍ ഭേദമാകുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

'ഡോ ജോ നിങ്ങള്‍ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു കോണ്‍ഗ്രസുകാരനും വ്യക്തിവിരോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്‍; കുറിപ്പ്

English summary

What is Nora virus and How is the disease transmitted; Everything You Need to Know