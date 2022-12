Kerala

ദില്ലി: ദില്ലി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോർപ്പറേഷനിലെ 15 വർഷത്തെ ബി ജെ പി ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് എ എ പി അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആകെയുള്ള 250 സീറ്റില്‍ 135 സീറ്റുകളാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി ലഭിച്ചത്. 126 സീറ്റുകളാണ് നഗരസഭയില്‍ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. 101 സീറ്റുകളുമായി ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടനം ഒരിക്കല്‍ കൂടി ദയനീയമായി. 11 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എം സി ഡിയില്‍ നേടാന്‍ സാധിച്ചത്. അതേസമയം, ജനങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യം തന്നെയാണെന്നാണ് ദില്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എംവി ജയരാജന്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

English summary

What people want is the end of BJP: It is clear that Congress is not an alternative to BJP: MV Jayarajan