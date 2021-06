മോഹനന്‍ വൈദ്യര്‍... വിവാദങ്ങളുടെ 'വൈദ്യരായി' മാറിയ മോഹനന്‍ നായര്‍; ഒടുവിലെ വിവാദം കൊവിഡ് ചികിത്സ

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: മോഹനന്‍ വൈദ്യര്‍ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മോഹനന്‍ നായര്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ വച്ച് അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മരണ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതേയുള്ളു.

മോഹനന്‍ വൈദ്യരെ ബന്ധു വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

പനിയും ശ്വാസ തടസ്സവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. എന്തായാലും ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ച ജീവിതം ആയിരുന്നു മോഹനന്‍ നായരുടേത്. വ്യാജ ചികിത്സ നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം.

English summary

Who was Mohanan Vaidyar? The controversial naturopath died in Thiruvananthapuam. He always claimed that modern medicine not good for human health and its all business.