Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം/ദില്ലി: തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ തോല്‍വിയും അതിന് ശേഷം ഉയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങളും മൂലം കെ സുരേന്ദ്രനെ ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ നിന്ന് നീക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. ആരായിരിക്കും അടുത്ത അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന രീതിയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ ആണ് എംടി രമേശിന്റെ പേര് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത്.

പ്രസീതയുടെ ഫോണ്‍ ശബ്ദരേഖയില്‍ പ്രകോപിതനായി കെ സുരേന്ദ്രന്‍; മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കയർത്തു, ആര് പറഞ്ഞുവിട്ടതെന്ന്

കേരള ബിജെപിയില്‍ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു; ഈ നേതാവ് അധ്യക്ഷനായാല്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന സാധ്യതകള്‍...

എന്നാല്‍ അത്തരം ഒരു സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പ്രധാനമായും മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ പേരുകളാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയില്‍ വരികയെന്നാണ് വിവരം. എംടി രമേശിനെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് വന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്നും ബിജെപി വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍...

ഇന്ധന വില വര്‍ധനവിനെതിരെ യുഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ രാജ്ഭവന്‍ ധര്‍ണ- ചിത്രങ്ങള്‍

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വ്യക്തിവിരോധം തീര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് സുരേന്ദ്രന്‍, ഓഡിയോക്ലിപ്പിൽ കൃത്രിമം; അടുത്തത് നിയമനടപടി

സികെ ജാനുവുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ പികെ കൃഷ്ണദാസ് അറിയരുതെന്ന് സുരേന്ദ്രന് നിര്‍ബന്ധം? പുതിയ ഓഡിയോ പുറത്ത്

അല്‍പ്പം ഹോട്ടാണ് ഇനിയ; നടിയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോകള്‍ കാണാം

English summary

Who will be BJP new State President in Kerala? No chance for MT Ramesh, three names under consideration- Report. National Leadership wants a matured leader on top of Kerala BJP.