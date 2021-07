ആർഎസ്എസിന്റെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്ത്? നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല... ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ അണികളും

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നിരന്തരം പരാതികള്‍ ഉയരുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു പരാതിയെങ്കില്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയാണ്. ഇത്രയും ഗുരുതര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആര്‍എസ്എസ് നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാവുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് സികെ പത്മനാഭന്‍ തന്നെ ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര്‍എസ്എസ് കാര്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ ഒന്നും നടത്താത്തത് എന്ന ചോദ്യം അണികളില്‍ നിന്നും ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും...

English summary

Why RSS is not taking a clear stand in BJP reorganization demands in Kerala? Kodakara Black Money Case and CK Janu issue is making RSS in defense as, RSS leader M Ganesan's name involved.