സുരേഷ് ഗോപിയെ കേരളത്തിലെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കാന്‍ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കുറച്ചുനാളുകളായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സുരേഷ് ഗോപി ദില്ലിയിലേക്ക് പോവുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ആ ചര്‍ച്ചകള്‍ കൂടുതല്‍ സജീവമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില നേതാക്കളുടെ അസംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങള്‍ കൂടി വന്നതോടെ, എന്തൊേെക്കാ ചില നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രതീതി കൂടി വന്നു.

സുരേഷ് ഗോപി ദില്ലിക്ക്, അമിത് ഷായെയും മോദിയേയും കാണും, കെ സുരേന്ദ്രനെ തെറിപ്പിക്കുമോ?

കേരളത്തിലെ ബിജെപിയില്‍ ഒരു നേതൃമാറ്റം നേരത്തേ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനൊരു സന്ദര്‍ഭത്തിനായി മാത്രം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ദേശീയ നേതൃത്വം. സംഘടനാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബിഎല്‍ സന്തോഷ് ഒരുക്കിയ സുരക്ഷാ വലയങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്നതും ഏറെക്കുറേ വ്യക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ, സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ ഒരാള്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയി വന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ ബിജെപി രക്ഷപ്പെടുമോ?

Will Suresh Gopi be able to save Kerala BJP? What Kerala BJP really wants now? The Party needs a leadership change in Kerala, but the leader should be down to earth and should be able to solve the organizational issues.