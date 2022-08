'ചിതയൊരുക്കിയത് എന്റെ മകനല്ലെങ്കില്‍ അവന്‍ എവിടെ'; ഒരു അമ്മ കണ്ണീരോടെ ചോദിക്കുന്നു

Kozhikode

oi-Swaroop Tk

കോഴിക്കോട്: മേപ്പയ്യൂരില്‍ നിന്ന് കാണാതായ ദീപക്കിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അന്ത്യകര്‍മ്മകള്‍ ചെയ്ത് ചിതയൊരുക്കി സംസ്‌കരിച്ചത് എന്റെ മകനെയല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്റെ മകന്‍ ദീപക് എവിടെ പോയി. ജൂണ്‍ ഏഴിനാണ് മേപ്പയ്യൂര്‍ സ്വദേശിയായ ദീപിക്കിനെ കാണാതാവുന്നത്. മകന്റെ തിരിച്ചുവരവും കാത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജൂലായ് 17 കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്ത് നന്തി കടപ്പുറത്ത് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്.

English summary

Srilata, the mother of Deepak who went missing from Mepayyur, has only one question to ask