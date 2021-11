ശബരിമല: സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങി; അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ക്രമീകരണങ്ങളുമായി കെഎസ്ആർടിസിയും ദേവസ്വം ബോർഡും

Pathanamthitta

oi-Abhijith Rj

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല നിലയ്ക്കലിലെ ശൗചാലയങ്ങൾ രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാഭരണകൂടം. കുടിവെള്ള വിതരണം പൂർണതോതിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ അറിയിച്ചു. നിലയ്ക്കലിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിനായി മൂന്ന് കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. നിലയ്ക്കലിലെ അയ്യപ്പഭക്തരുടെ പരാതിക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ജില്ല ഭരണകൂടം. അതിനിടെ, ദർശനത്തിനെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്കായി ശബരിമലയിൽ സ്പോർട്സ് ബുക്കിംഗ് ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചു.

English summary

The district administration has said that the toilets at Sabarimala will be made usable within two days.