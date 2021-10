ഇനി മുതൽ ചതുപ്പിലും കൃഷി ചെയ്യാം; കൃഷിയിടത്തെ സമൃദ്ധമാക്കി കോണ്ടൂർ ഗ്രൂപ്പ്

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള മുട്ടട അഞ്ചുമുക്കിന് സമീപമുള്ള രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എന്ത് നട്ടാലും വിളയും. കോഴിയും, താറാവും, മീനും മുതൽ കുമ്പളവും,പാവലവും, ചീരയും വരെയുണ്ട് ഇവിടെ. ആറുമാസം മുമ്പ് ഇവിടം കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് ഞെട്ടും. കാരണം, രണ്ടര ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു. മറുവശത്താകട്ടെ ചെളി നിറഞ്ഞ് ചതുപ്പും വെള്ളക്കെട്ടും. മഴപെയ്താൽ ഏതുനിമിഷവും ചെളിയും വെള്ളക്കെട്ടും നിറയുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു ഇവിടം. എന്നാൽ, കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമെന്ന് വിലയിരുത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചതുപ്പിൽ ഇവിടെ ഹൈടെക് കൃഷി ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കൃഷിയിടം ഹൈടെക് ആയത്.

Eggs can be grown on two and a half acres of land near Anchumukku, a few kilometers from the city.